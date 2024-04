Mauro Cezar: 'Escolhas do Fla são questionáveis, mas #ForaTite é palhaçada'

O colunista Mauro Cezar Pereira analisou no Posse de Bola que as escolhas do Flamengo foram bastante questionáveis na última semana, mas ponderou que pedir #ForaTite após a primeira derrota rubro-negra em 2024 é "uma palhaçada".

'A atuação foi ruim, a estratégia não funcionou, deu errado": "O que está acontecendo claramente é que o argumento da ciência está sendo utilizado como se fosse irrefutável. Não é, uma outra comissão técnica, com outros profissionais, com as mesmas informações, talvez optasse por levar esses jogadores que ficaram no Rio para pelo menos ficar no banco, participar de um pedaço do jogo, o banco do Flamengo contra o Bolívar só tinha garotos, à exceção do Luiz Araújo. A atuação foi ruim, a estratégia não funcionou, tudo deu errado".

'As escolhas do Flamengo são muito questionáveis': "Parece realmente, embora ninguém vá assumir, que foi mais ou menos o seguinte: lá é um jogo quase perdido, vamos então preservar esses caras. Ok, mas se é para preservar é para tê-los inteiros e ganhar no domingo contra o Botafogo e na quarta fazer um bom placar para ter uma certa gordura para o jogo de volta, que vai ser em Manaus, e seguir, depois tem o Bragantino fora de casa, é para ter uma semana gorda de resultados e boas exibições. Se não for isso, então alguma coisa não bate. A ciência te dá as informações, as escolhas você faz, e as escolhas do Flamengo me pareceram muito questionáveis. Os resultados mostram isso, ele jogou uma cartada pesada, se tivesse dado certo, o Tite ia ficar por cima da carne seca, mas não foi o que aconteceu".

'Fora Tite já é palhaçada': "Só acho que também não é para isso tudo, com fora Tite, aí já é palhaçada, aí já é demais. O cara perdeu o primeiro jogo no meio do ano. A crítica pontual, específico, a semana, as escolhas, a esse jogo, perfeito, estou aqui criticando, mas isso não significa que isso tem que mudar tudo, até quando o Flamengo vai viver assim? Agora, como é ano eleitoral, a gente sabe que algumas pessoas de dentro do clube sempre vão vazar aqui ou acolá que há insatisfação, que ninguém quer mais o cara, não é bem assim. Então, é preciso um pouquinho de calma".

'Cássio não pode ser colocado como culpado. É covardia!', diz Mauro Cezar

Presente na derrota do Corinthians na Argentina pela Sul-Americana, Mauro Cezar fez duras críticas à equipe de António Oliveira e disse ser "uma covardia" tentar culpar Cássio pela péssima fase do clube. Na visão de Mauro, a responsabilidade não é do capitão e ídolo do time, mas das últimas duas diretorias.

