Ituano x Operário-PR: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B do Brasileiro

Ituano e Operário-PR se enfrentam nesta sexta-feira pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Dr. Novelli Júnior, a partir das 19h (de Brasília).

Veja como está o gramado natural do Novelli Júnior para a Série B. Um tapete ! pic.twitter.com/ffQGMYNH0a ? Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) April 22, 2024

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão do Canal Goat, no YouTube, e do Premiere, via pay per view.

CLASSIFICAÇÃO



Ituano - zero pontos em uma partida - iniciou a rodada em 17º lugar.



Operário-PR - três pontos em uma partida - iniciou a rodada em 7º lugar.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Duarte, Wálber, Marcel e Eduardo Diniz; Miquéias, José Aldo e Lipe Gadol; Bruno Xavier, Eduardo Person e Bruno Alves.



Técnico: Alberto Valentim.

Operário-PR: Rafael Santos; Pacheco, Fagner Alemão, Willian Machado e Pará; Índio, Vinícius Diniz e Rodrigo Lindoso; Felipe Augusto, Ronaldo e Marcelo Cirino.



Técnico: Rafael Guanaes.

ARBITRAGEM



O jogo será apitado pelo árbitro Bruno Nogueira Prado. Daniella Coutinho Pinto e Schumacher Marques Gomes serão os assistentes da partida.