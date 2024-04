Contra o Palmeiras, defesa do São Paulo pode ter melhor sequência de 2024

Na vitória desta quinta-feira contra o Barcelona no Equador, o São Paulo completou o segundo jogo sem sofrer gols na temporada 2024. É a segunda vez que o Tricolor consegue esse desempenho no ano e, caso passe novamente invicto na próxima apresentação, terá a melhor sequência defensiva da temporada.

Anteriormente, o São Paulo havia passado dois jogos sem ser vazado no início de fevereiro. Isso ocorreu nos compromissos contra o Palmeiras (empate por 0 a 0), na decisão da Supercopa Rei, e na vitória sobre o Água Santa por 3 a 0 pelo Paulistão.

Para o Tricolor, o grande problema é que o próximo desafio será contra um dos melhores times da América do Sul na atualidade: enfrenta na segunda-feira à noite o Palmeiras, do jovem Endrick, no Morumbis.

Diante do Barcelona, segundo a SofaScore, o São Paulo completou o jogo com mais ações defensivas de 2024 - foram 59 no total. Além disso, destaque para o goleiro Rafael, responsável por defesas fundamentais para manter a defesa tricolor invicta no Equador.

A vitória sobre o Barcelona deixou o São Paulo em boa situação para buscar a vaga nas oitavas de final da Libertadores. O Tricolor soma 6 pontos no grupo B, com 4 de vantagem para o terceiro colocado.