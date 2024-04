Abel Ferreira revela que 'cantou' gol de Luis Guilherme na Libertadores

Do UOL, em São Paulo

Abel Ferreira reagiu ao gol da virada do Palmeiras na vitória por 3 a 2 sobre o Independiente del Valle, pela Copa Libertadores.

O que aconteceu

O treinador palmeirense contou que 'cantou' "chuta" quando Luiz Guilherme dominou a bola na intermediária. O vídeo foi publicado pela TV Palmeiras.

Sabes que quando a bola saiu do pé dele já vi a bola lá dentro. Então ali eu falei chuta? Abel Ferreira

O português também comentou que não se conteve e precisou comemorar o gol da joia da base do Verdão. Esse foi o primeiro tento do jogador de 18 ano como profissional do Palmeiras.

"Eu não sou muito de festejar, mas este é impossível", ressaltou o treinador.

Abel relembrou um gol da última quarta-feira (24) foi muito similar ao feito por Luis Guilherme na Copa do Brasil sub-17, que garantiu o título da edição de 2022.

"Este foi no ângulo de baixo, o outro foi no ângulo de cima. Ela [bola] pega uma velocidade incrível, foi espetacular", pontuou.

Em 2024, o meia tem 11 partidas e se apresenta como uma das principais opções para Abel Ferreira.