'Príncipe' Zubeldía estreia pelo São Paulo no país onde se tornou rei

Luis Zubeldía nunca teve uma vida de conto de fadas. Teve o sonho de ser jogador de futebol interrompido por uma doença aos 23 anos, se tornou auxiliar da noite para o dia e assumiu como técnico com apenas 27. Não parece a vida de um 'príncipe', apelido que ele ganhou em 2012, quando dirigia justamente o Barcelona, adversário de sua estreia no São Paulo.

Ao contrário do herdeiro de um trono, Zubeldía precisou fazer muito para manter seu lugar na 'corte' do futebol. Do Lanús, onde abandonou o futebol após descobrir uma osteocondrite dissecante no joelho, foi ao Equador, voltou à Argentina, foi trabalhar no México, na Colômbia, na Espanha, no Paraguai... E de volta ao Lanús antes de seu último trabalho na LDU.

O apelido 'príncipe' faz referência ao seu estilo. "O que dizem é que parece um príncipe das monarquias europeias", contou Mario Villacís, jornalista do Mundo Deportivo, do Equador. E foi no país equatoriano que o príncipe se tornou rei. Rei de Copas.

Quando chegou na LDU em 2022 para sua segunda passagem, alguns meios já começavam a se referir a Zubeldía como "o príncipe sem coroa". Ele já tinha dois vices: um equatoriano depois de ter vencido a fase inicial do torneio em sua primeira passagem na LDU, em 2015, e um da Copa Sul-Americana, quando seu Lanús perdeu para o Defensa y Justicia (ARG) de Hernán Crespo, em 2020.

A temporada 2022 não foi grande coisa, mas 2023 foi o ano em que o príncipe agarrou sua coroa. Zubeldía levou a LDU ao título equatoriano e também conquistou a Sul-Americana e se tornou uma lenda na equipe equatoriana, digna de subir à 'árvore solitária de Pomasqui' e cumprir uma promessa.

Em 2015, ainda em sua primeira passagem, Don Rodrigo Paz, um dos grandes cartolas do futebol equatoriano e que faleceu em 2021, disse a Zubeldía:

Professor, está vendo essa árvore que está ali em cima da montanha? Ali sobem somente os campeões, espero que você um dia suba.

Zubeldía, o príncipe coroado, subiu e cumpriu uma promessa ao cortar o cabelo ali mesmo. "Devíamos ao grande Rodrigo", disse o argentino.

Como a história de Luis Zubeldía nunca foi um conto de fadas, o treinador deixou a LDU dias depois em apoio a Esteban Paz, filho de Rodrigo Paz, que acabou deixando o clube após uma mudança política que colocou fim à Comissão Especial de Futebol na LDU. Foi Esteban quem bancou a permanência de Zubeldía de 2022 para 2023 mesmo diante de grande pressão após uma temporada ruim.

E assim acabou o reinado do príncipe coroado no Equador. Quis o destino que seu próximo clube, o São Paulo, viajasse justamente para o país que o coroou logo em sua estreia, nesta quinta-feira (25), às 21h, contra o Barcelona de Guayaquil.

Assim, será no Equador que o príncipe dará início ao seu reinado no Tricolor querendo que seja próspero e, por que não, com mais coroas pela frente.