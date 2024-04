Na mira do Dorival, Caio Henrique se recupera de lesão e visa Copa América

Do UOL, em Santos

Caio Henrique, do Monaco (FRA), está liberado para jogar depois de uma cirurgia no joelho esquerdo. O lateral-esquerdo está na mira do técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira.

O que aconteceu

Caio Henrique está de volta após sete meses de recuperação de cirurgia. Ele deve ganhar minutos no Monaco nas últimas rodadas do Campeonato Francês.

Caio é bem avaliado por Dorival Júnior para a seleção brasileira. O treinador vai monitorar seu desempenho antes da Copa América, que ocorrerá entre junho e julho.

Dorival convocou Wendell e Ayrton Lucas para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. A lateral esquerda não está consolidada.

De olho na janela

Lateral da seleção com Fernando Diniz antes da lesão, Caio Henrique estava em alta no mercado até ano passado. As especulações devem ser retomadas nas próximas semanas.

Caio estava na mira de um grande clube da Inglaterra, mas a lesão interrompeu qualquer negociação.

O objetivo agora é ajudar o Monaco a se classificar para a Liga dos Campeões. A janela reabrirá em junho.