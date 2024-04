Cerro Porteño x Fluminense: onde assistir ao jogo pela Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Cerro Porteño e Fluminense se enfrentam hoje (25), no La Nueva Olla, às 19h, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

A partida terá transmissão da Paramount+, no streaming. O Placar UOL também acompanha em tempo real.

O Tricolor quer chegar à segunda vitória consecutiva. O time de Fernando Diniz venceu o Colo-Colo e empatou com o Alianza Lima.

A equipe das Laranjeiras é líder do Grupo A, com quatro pontos. Ela é seguida por Colo-Colo e Cerro Porteño, ambos com três, e Allianza, com um.

O Fluminense vem de vitória no Brasileiro. O time bateu o Vasco no último sábado, no Maracanã.

A equipe terá desfalques após diretoria afastar jogadores. John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram punidos após atos de indisciplina na concentração, antes do clássico.

Prováveis escalações

Cerro Porteño: Jean; Alan Benítez, Javier Báez, Morel, Eduardo Brock e Arzamendia; Wílder Viera, Peralta e Cecilio Domínguez; Iturbe e Edu

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Marquinhos, Arias e Cano.

Cerro Porteño x Fluminense -- Libertadores

Local: La Nueva Olla, Assunção (PAR)

Data e hora: 25 de abril de 2024, às 19h (de Brasília)

Transmissão: Paramount+