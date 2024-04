Atlético-MG inicia venda de ingressos para jogo da Copa do Brasil

A diretoria do Atlético-MG anunciou nesta quinta-feira o início da venda de ingressos para o jogo com o Sport, pela Copa do Brasil. O duelo de ida da terceira fase do torneio será realizado na próxima terça-feira, às 21h30, na Arena MRV.

O torcedor poderá garantir a entrada através do site ingressos.galonaveia.com.br. Inicialmente, os sócios-torcedores terão prioridade. A venda para o público geral será liberada apenas às 22h desta quinta-feira. Outras informações estarão no site oficial do clube mineiro.

Confira os preços

Brahma Norte (Portão 4)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 69,30



GNV Preto: R$ 80,85



GNV Prata: R$ 103,95



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 115,50



Inteira: R$ 231,00

Brahma Sul (Portão 13)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 57,60



GNV Preto: R$ 67,20



GNV Prata: R$ 86,40



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 96,00



Inteira: R$ 192,00

Brahma Leste (Portões 7 e 10)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 125,40



GNV Preto: R$ 146,30



GNV Prata: R$ 188,10



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 209,00



Inteira: R$ 418,00

Brahma Oeste (Portões 3 e 16)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 155,40



GNV Preto: R$ 181,30



GNV Prata: R$ 233,10



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 259,00



Inteira: R$ 518,00

Inter Oeste (Portão 14)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 79,20



GNV Preto: R$ 92,40



GNV Prata: R$ 118,80



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 132,00



Inteira: R$ 264,00

Inter Leste (Portões 5, 6 e 12)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 46,20



GNV Preto: R$ 53,90



GNV Prata: R$ 69,30



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 77,00



Inteira: R$ 154,00

Inter Sul (Portões 11 e 15)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 39,60



GNV Preto: R$ 46,20



GNV Prata: R$ 59,40



GNV Branco / GNV Clubes: R$66,00



Inteira: R$ 132,00.