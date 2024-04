Rodrigo Ferreira tenta aproveitar mudanças no Santos para cavar vaga com Carille

O Santos contará com uma novidade em seu elenco a partir do próximo sábado, quando o clube estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Rodrigo Ferreira.

O lateral direito foi anunciado em 5 de março, mas ainda não pôde ser utilizado por Fábio Carille. Isso porque o jogador defendeu o Mirassol no Campeonato Paulista e, por isso, não estava apto para jogar a reta final do Estadual pelo Peixe.

Agora, portanto, Rodrigo Ferreira fica à disposição. E o lateral tenta aproveitar as movimentações da janela de transferências para cavar uma vaga na equipe de Carille.

Titular absoluto no vice do Paulistão, o lateral esquerdo Felipe Jonatan será negociado com o Fortaleza. Em troca, o clube cearense irá mandar Escobar, que atua na mesma posição. O argentino, contudo, deve precisar de um tempo para se adaptar ao novo time.

Assim, quem deve começar a Série B entre os titulares na esquerda é Hayner. O defensor, que foi comprado junto ao Azuriz-PR, mostrou polivalência no Estadual e foi bem nos dois lados. Na direita, Aderlan deve seguir intacto.

Com a ida de Hayner para a esquerda, portanto, Rodrigo Ferreira tenta provar o seu valor ao longo dos treinos para se consolidar com reserva imediato e, quem sabe, ganhar a vaga do ex-Bragantino.

O recém-contratado, entretanto, também terá que desbancar JP Chermont. O garoto da base surgiu muito bem no Paulista e também almeja uma vaga entre os profissionais.

O Santos larga na Série B no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Paysandu. O jogo será na Vila Belmiro, mas sem a presença de público, já que os paulistas estão punidos pelo STJD.