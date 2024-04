Lulinha diz que Fagner sempre chegou muito firme e teme troco de jogadores

Ex-Corinthians, o atacante Lulinha afirmou que Fagner "sempre chegou muito firme" nas divididas em campo, mas destacou que "é tudo lance de jogo". O lateral alvinegro tem sido criticado pela entrada dura em Zaracho no jogo contra o Atlético-MG, pela primeira rodada do Brasileirão.

O Fagner, desde a base, sempre chegou muito firme. Hoje, acho que tem muito essa questão de pegar no pé dele por ter muitos lances, os lances mais fortes acabam sendo com ele. Às vezes o pessoal fala que ele passa um pouco do limite, mas é tudo lance de jogo. Lulinha, no programa MunDu Meneses, da ESPN

O que aconteceu

Lulinha teme que os adversários tentem "dar o troco" em Fagner: "Ele tem que tomar mais cuidado porque ele já está visto nessa situação de chegar muito forte. Então tomar cuidado porque vai chegar o momento que bate, bate, uma hora os caras vão pegar ele também. A gente sabe que, na bola, uma hora 'é o Fagner que está vindo, vou ter que vir firme também. Se ele vier por cima, tenho que ir mais por cima ainda'. Na bola é fogo".

O atacante destacou ainda que não vê "essa maldade toda" nas disputas envolvendo o lateral. Segundo ele, Fagner "chega firme porque quer ganhar uma disputa de bola".

Lulinha jogou no Corinthians entre 2007 e 2009. Ele foi campeão da Série B (2008), do Campeonato Paulista (2009) e da Copa do Brasil (2009).

Tanto Lulinha quanto Fagner foram relevados pelo Alvinegro. Eles, porém, não chegaram a jogar juntos pelo profissional, já que o lateral subiu para o profissional em 2006 e foi negociado no ano seguinte.