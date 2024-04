Palmeiras x Internacional: saiba informações e prováveis escalações do jogo pela 2ª rodada do Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Palmeiras recebe o Internacional, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam na Arena Barueri, às 20 horas (de Brasília).

Na estreia da competição, o Verdão venceu o Vitória, por 1 a 0, no Barradão, em Salvador (BA). Nessa oportunidade, o técnico Abel Ferreira decidiu poupar alguns jogadores para evitar maiores desgastes no elenco. O zagueiro Gustavo Gómez e o volante Aníbal Moreno nem viajaram. Já Zé Rafael permaneceu em São Paulo tratando de uma lombalgia e virose. No último treino da equipe antes do duelo, o camisa 8 seguiu um cronograma individualizado.

Ainda, o lateral Piquerez e o atacante Flaco López começaram no banco de reservas e apenas o argentino entrou em campo no decorrer do jogo. Havia a expectativa de Endrick ser poupado, já que o atacante vinha jogando sem estar 100% devido a uma lesão na coxa direita. O jovem, porém, começou entre os onze iniciais.

O treinador deve ter o elenco completo para o jogo contra o Colorado, à exceção dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito. Após a partida, Abel mostrou-se preocupado ao citar o gramado "duro" do Barradão e o que poderia causar aos jogadores. Sendo assim, o treinador pode mudar a equipe novamente e dar um descanso para alguns dos atletas que começaram jogando em Salvador.

Do outro lado, o Internacional também estreou conquistando três pontos. No Beira-Rio, o Colorado venceu o Bahia, por 2 a 1, de virada, com gols de Wesley e Fernando. Com este resultado, o técnico Eduardo Coudet quebrou uma sequência de quatro jogos sem vitórias e com isso ganhou novo fôlego para o início do Campeonato Brasileiro.

O treinador terá alguns desfalques. São eles os meias Alan Patrick, Aránguiz e Hyoran, além do atacante Enner Valencia, lesionados.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X INTERNACIONAL

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)



Data: 17 de abril de 2024 (quarta-feira)



Horário: 20 horas (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta (PR)



VAR: Wagner Reway (Fifa)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro, Flaco López e Endrick (Estêvão)



Técnico: Abel Ferreira

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Fernando, Vitão e Renê; Mercado, Bruno Gomes, Maurício e Wanderson; Rafael Borré e Wesley (Lucca)



Técnico: Eduardo Coudet