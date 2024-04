Velo Clube x Noroeste: prováveis escalações e onde assistir ao Campeonato Paulista A2

Velo Clube e Noroeste entram em campo neste sábado (13) pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista Série A2. O primeiro jogo terminou com o placar de 1 a 0 para o Velo Clube. A segunda partida será disputada no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, São Paulo, a partir das 15h10 no horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR



O jogo poderá ser acompanhado pela TV Cultura, Record TV, YouTube Paulistão, YouTube Camisa 21.

FINAL



Na partida de ida, o Velo Clube venceu o Noroeste por 1 a 0 e tem a vantagem no jogo de volta.

ESCALAÇÕES

Velo Clube: Gabriel Félix; Júlio Vaz (Gabriel Mancha), Lucas Cezane, Miguel e Léo Campos; Norton, Martineli, Mizael e Felipinho; Lucas Duni e Caio Mancha.



Técnico: Guilherme de Cassio

Noroeste: Reynaldo; Balardin, Luizão e Maycon; PH, Diego Maia, Jonatas Paulista, Matheus Blade (Isael) e Rodolfo; Carlão e Pedro Felipe.



Técnico: Laurence Moises

ARBITRAGEM

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza e Evandro de Melo Lima

VAR: Márcio Henrique de Góis