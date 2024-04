Versatilidade e liderança: Paulinho é bem avaliado no Corinthians e ganha pontos por renovação

O volante Paulinho se encontra prestigiado no Corinthians. Recuperado de sua segunda lesão ligamentar no joelho em sequência, o veterano é bem avaliado pela comissão técnica tanto pela capacidade de realizar diferentes funções em campo como pela sua liderança no vestiário. Esses fatores fazem com que o jogador ganhe pontos por uma renovação contratual.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Paulinho é visto internamente como alguém que pode jogar em diversas posições. No amistoso contra o Londrina, o camisa 18 entrou em campo como primeiro volante. Já na goleada diante do Nacional-PAR, o atleta atuou em posição mais avançada, como segundo homem.

A Gazeta Esportiva apurou que não está descartada a possibilidade dele ser usado até como atacante, função que desempenhou ao longo da carreira. Paulinho ainda não tem condições de ter alta minutagem, mas está recuperando ritmo de jogo e faz parte dos planos da comissão.

Além da parte técnica e tática, Paulinho vem ganhando muitos pontos pela sua liderança no vestiário. O jogador é voz ativa antes e após os jogos, e aconselha os mais jovens no dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava. Extremamente vitorioso com a camisa do Timão, ele é visto como alguém que pode passar vivência do clube aos novatos.

O contrato de Paulinho se encerra no dia 30 de junho deste ano, e a tendência é que a diretoria sinalize positivamente para uma extensão de vínculo.

"O contrato de Cássio termina em dezembro, vamos começar a conversar com ele e com outros. Temos o Fagner que voltou a jogar bola, Paulinho que é uma liderança fantástica. Esse é o nosso ambiente, todo mundo unido, vestiário maravilhoso", comentou o presidente Augusto Melo em entrevista à TV Bandeirantes, quando perguntado sobre as renovações dos veteranos.

A renovação, é claro, vai depender de seu rendimento em campo e da avaliação da comissão técnica. Contra o Nacional-PAR, Paulinho entrou bem, ficando próximo de ir às redes em duas oportunidades (chute travado na frente do goleiro e cabeçada na trave em cobrança de escanteio).

Com a camisa do Corinthians, somando as duas passagens, Paulinho possui 208 jogos (163 como titular), com 40 gols e quatro títulos (Brasileiro de 2011, Libertadores de 2012, Mundial de 2012 e Recopa de 2013).

Na segunda passagem, marcada por duas sérias lesões, o jogador acumula 40 jogos e seis gols marcados.