'Flamengo de gelo': o que Tite quis dizer ao apontar necessidade de mudança

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A palavra equilíbrio foi uma das mais usadas por Tite desde a chegada ao Flamengo, e é esse um dos pontos que ele almeja alcançar com a equipe. Após acertar o sistema defensivo, o treinador, tem a missão de fazer o ataque ser mais efetivo. E se o vice de futebol Marcos Braz fala em "gelo no sangue" nas negociações, o comandante quer esse "gelo" em campo.

Quando você não traduz isso, fica uma ansiedade no ar. Tem que passar por esses momentos e saber ser de gelo Tite

As chances desperdiçadas pela equipe rubro-negra têm chamado a atenção. Isso foi motivo de uma resposta bem-humorada de Tite após a vitória sobre o Palestino, pela Libertadores.

"Precisa traduzir as chances em gols. O plantel do Flamengo foi criado e estruturado. Eu não tenho que fazer uma coisa que eu goste. Eu tenho que adaptar", disse o comandante.

Na campanha do título do Carioca, o Rubro-Negro teve o ataque mais positivo. Foram 29 gols, com 104 finalizações corretas e 144 erradas, segundo o Footstats. Na Libertadores, até aqui, foram 10 corretas, 18 erradas e três bolas na rede.

Devo reconhecer uma coisa que cobrei bastante essa semana, que é a precisão de finalização. No outro jogo, a gente teve um declínio. Tivemos muitas oportunidades, e o goleiro adversário estava posicionado em dois lances

Pedro vive boa fase

Temporada mais artilheira. O jogador balançou a rede 13 vezes em 14 jogos oficiais, obtendo média de 0,92. A maior média de uma temporada completa, até aqui, foi no ano passado, com 0,57.

O momento do camisa 9 é celebrado não apenas pelos bons resultados. Com Gabigol suspenso por dois anos e a aposta em Carlinhos, o setor está mais carente.

Pedro entre os grandes. Ao abrir o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Palestino, Pedro chegou a 120 gols pelo clube e atingiu o top15 da artilharia da história, dividindo posto com Nonô. Recentemente, foi do atacante o gol número 13 mil do Flamengo.

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

A opção ainda não aparece para todos. A liberação do recurso pelo WhatsApp está ocorrendo de forma gradual e pode levar mais de um dia. Para saber quando o recurso estará disponível para você, abra nosso canal pelo celular e ative a notificação.