Lideranças x lanternas: clubes brasileiros vivem extremos na Libertadores

Do UOL, em São Paulo

Alguns dos representantes brasileiros estão em situações completamente opostas passadas as duas primeiras rodadas da Libertadores.

Extremos (e meios-termos)

Atlético-MG, Fluminense e Palmeiras seguem invictos e ocupam a liderança de seus grupos. O Galo é o único brasileiro ainda com campanha 100%, enquanto o Tricolor carioca e o Alviverde somam quatro pontos.

Botafogo e Grêmio, no entanto, estão zerados e na lanterna. Ambos amargaram duas derrotas em sequência, sendo uma delas em casa, e largaram mal no torneio continental.

Pedro, do Flamengo, comemora seu gol contra o Palestino, pela Libertadores Imagem: Thiago Ribeiro/Agif

Já Flamengo e São Paulo aparecem em segundo nas suas respectivas chaves. O Rubro-negro ainda não perdeu, mas fica atrás do Bolívar, que venceu seus dois jogos, enquanto o Tricolor paulista se redimiu do revés na estreia e está na cola do Talleres.

O esquadrão brasileiro foi melhor na segunda rodada após os tropeços em série na estreia. Tirando Botafogo e Grêmio, todos os outros ganharam. Na rodada inicial, apenas o Atlético-MG somou três pontos.

A Libertadores agora tem uma pausa de uma semana antes da terceira rodada. As equipes voltam a campo pelo torneio nos dias 23, 24 e 25 de abril, quando completarão metade da fase de grupos.

Classificação da Libertadores

Grupo A

Fluminense : 4 pontos

: 4 pontos Colo-Colo: 3 pontos

Cerro Porteño: 3 pontos

Alianza Lima: 1 ponto

Grupo B

Talleres: 4 pontos

São Paulo : 3 pontos

: 3 pontos Barcelona-EQU: 2 pontos

Cobresal: 1 ponto

Grupo C

Huachipato: 4 pontos

Estudiantes: 4 pontos

The Strongest: 3 pontos

Grêmio: 0 ponto

Grupo D

Junior Barranquilla: 4 pontos

Univesitario: 4 pontos

LDU: 4 pontos

Botafogo: 0 ponto

Grupo E

Bolívar: 6 pontos

Flamengo : 4 pontos

: 4 pontos Millonarios: 1 pontos

Palestino: 0 ponto

Grupo F

Palmeiras : 4 pontos

: 4 pontos Independiente del Valle: 4 pontos

Liverpool-URU: 1 ponto

San Lorenzo: 1 ponto

Grupo G

Atlético-MG : 6 pontos

: 6 pontos Peñarol: 3 pontos

Rosario Central: 3 pontos

Caracas: 0 ponto

Grupo F