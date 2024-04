Ingrid Oliveira e Isaac Souza embarcam para treinos no Canadá

Ingrid Oliveira e Isaac Souza começam uma fase importante visando os Jogos Olímpicos de Paris. A dupla dos saltos ornamentais começa neste sábado a última etapa do ciclo de preparação para o evento. A pouco mais de cem dias da abertura oficial, os atletas brasileiros embarcam para um treinamento de campo em Toronto e dão início a uma série de compromissos até 27 de julho, quando começam as competições no Centro Aquático de Saint-Denis.

"Alteramos um pouco o nosso planejamento para os Jogos Olímpicos. Como o Pan de Santiago foi realizado em outubro, um pouco mais tarde do que o normal, e o intervalo para o Mundial ficou curto, optamos por não ir a Doha em fevereiro e permanecer no Rio treinando. Fizemos uma boa pré-temporada e agora chegou a hora das viagens, que vão nos deixar ainda mais concentrados para Paris", explica Ingrid, 27 anos, que vai disputar os Jogos pela terceira vez na carreira.

Em Toronto, a dupla estará acompanhada do treinador Alexander Ferrer e da fisioterapeuta Amalia Cruz. As atividades serão realizadas no PanAm Sports Centre, um dos principais centros aquáticos do mundo, construído especialmente para os Jogos Pan-americanos de 2015.

Após duas semanas no Canadá, a dupla volta ao Brasil e logo depois embarca para a cidade-sede dos Jogos Olímpicos, onde participa do evento-teste, o Aberto da França, entre os dias 8 e 10 de maio. Já entre os dias 15 e 19 do mesmo mês, Ingrid e Isaac disputam o Troféu Brasil, em Brasília (DF).

Na segunda quinzena de junho, os saltadores voltam à Europa, desta vez para um treinamento de campo. O destino ainda não foi oficializado, mas deve ser a Polônia. Por fim, também em local a definir, os brasileiros têm previsto um período de aclimatação pré-Jogos, que antecede a entrada na Vila Olímpica, em 30 de julho.