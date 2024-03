Santos rebate provocação do Bragantino e tira onda: "Vou jogar a final e você?"

O Santos não deixou barata a provocação realizada pelo Red Bull Bragantino no confronto entre as equipes na primeira fase do Campeonato Paulista. Após garantir a classificação à grande decisão do Estadual em cima do Massa Bruta, nesta quarta-feira, o Peixe rebateu a publicação do rival de Bragança Paulista.

"Arerê... Eu vou jogar a final e você?", escreveu o Alvinegro Praiano, por meio de sua conta no X (antigo Twitter), em reposta à brincadeira publicada pelo adversário em alusão ao inédito rebaixamento santista para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Arerê... Eu vou jogar a final e você? ?https://t.co/h0weGa80bN ? Santos FC (@SantosFC) March 28, 2024

A publicação do Bragantino foi realizada no dia 3 de março, data do encontro entre os clubes na 11ª rodada do Paulistão. Na ocasião, ambos os times já estavam classificados à fase eliminatória, e o Santos foi derrotado por 1 a 0, fora de casa.

Com a vitória por 3 a 1, nesta noite, o Peixe retornou à final do Campeonato Paulista depois de oito anos. Agora, a equipe comandada por Fábio Carille aguarda o vencedor da outra semifinal, entre Palmeiras e Novorizontino, para conhecer o adversário na decisão, que ainda não tem data confirmada pela FPF.