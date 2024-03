Diretor de futebol do Atlético-MG, Victor detalha acerto com Milito

Após começo de ano conturbado, o Atlético-MG escolheu demitir o técnico Felipão e contratar o argentino Milito para o seu lugar. Diretor de futebol do Galo, Victor detalhou como foi o acerto com o novo treinador.

O encontro presencial com o comandante foi na Argentina, com a presença do gerente de mercado do GIGA, Rodrigo Weber, e do empresário do técnico, Adrián Faija. A partir da conversa, o dirigente teve a certeza que ele seria o nome correto.

"Houve uma sinergia grande desde o primeiro momento. Colocamos nossos projetos, objetivos e metas. Ele retornou com seus conceitos táticos, protagonista, ofensividade. E sentíamos que estávamos no caminho certo", comentou.

O professor tá em casa! ? Os primeiros passos, olhares e palavras de Gabriel Milito durante sua apresentação na @ArenaMRV! ????? pic.twitter.com/F9xVGIPhgu ? Atlético (@Atletico) March 28, 2024

Segundo Victor, Milito não veio ao Atlético-MG por "números ou valores", mas sim pelo projeto, destacando a vontade do treinador por esse desafio.

"Ele escolheu estar aqui, não veio por números ou valores, veio por projeto. Quem está no Atlético, tem que estar pelo projeto, força do clube, em confiar no trabalho. Estamos muito felizes com o Milito, e desejo sucesso, vitórias e títulos a ele", finalizou.

A estreia do argentino será contra o Cruzeiro, no primeiro embate da grande decisão do Campeonato Estadual. A bola vai rolar às 16h30 (de Brasília) desse sábado, na Arena MRV.