"Decisões sobre futebol do Bahia cabem ao Grupo City", diz presidente Emerson Ferretti

Presidente da associação civil do Bahia, Emerson Ferretti detalhou como funciona o negócio do clube com o Grupo City, fechado em maio de 2023, um projeto onde quem manda no futebol é investidor.

"Uma das nossas obrigações é fiscalizar o cumprimento do contrato, mas a deliberação em relação ao dia a dia do futebol é do Grupo City; a gente acaba participando muito pouco nessa tomada de decisão referente a contratações, referente a investimento. As pessoas que comandam a SAF do Bahia se reportam diretamente a Manchester, onde é a sede do Grupo City", afirmou Ferretti à CNN.

O Bahia é o décimo terceiro clube que o Grupo City administra ao redor do mundo e, de acordo com o dirigente do Tricolor de Aço, pela negociação, o clube teve sua dívida milionária liquidada.

"A gente confia que o Bahia vai estar brigando por lugares mais honrosos nos próximos anos", declarou Ferretti, sobre o clube estar há 23 anos sem figurar entre os dez primeiros na Série A do Brasileiro.

? Às vésperas da Páscoa, o Esquadrão presenteou os funcionários tricolores nesta quinta. A homenagem aos #PivetesDeAço aconteceu no auditório da divisão de base azul, vermelha e branca. #PaixãoQueVibra #BBMP pic.twitter.com/mvaLUQtNAN ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 28, 2024

Para ele, a confiança vem da força do parceiro: "O Grupo City tem a capacidade de transformar a realidade do clube, como fez com o Manchester; então a gente espera isso".

O presidente do Bahia também falou sobre Rogério Ceni, atual técnico da equipe. Ferretti rasgou elogios ao treinador de 51 anos.

"Ele sabe o caminho de ser campeão, se acostumou a ser campeão. Então, ele não exige nada menos do que isso nos clubes que ele comanda, e no Bahia não é diferente", disse.

Ex-goleiro profissional, tendo atuado também no clube, Ferretti fala abertamente sobre sua orientação sexual.

"Existem sim gays dentro do futebol, um atleta gay pode ter um desempenho tão bom quanto qualquer outro, não é isso que vai definir a qualidade e talento desse atleta. Eu joguei em clubes grandes, eu fui campeão, eu fui ídolo, fui goleiro da Seleção Brasileira, fui eleito o melhor goleiro do Brasil em 2001, fui o atleta mais disciplinado do campeonato brasileiro de 98 e 99. Eu tive uma carreira bem sucedida, e isso mostra que o fato de eu ser gay ou não que comprometeu minha qualidade de jogo, ou do time que eu jogava", finalizou.