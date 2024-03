Após sondagens de Santos e Inter, Tadeu renova com o Goiás até 2028

O Goiás anunciou, nesta segunda-feira, a renovação do contrato de Tadeu. O goleiro tinha vínculo com o clube até 2026 e agora permanece até 2028.

"Fico muito orgulhoso de representar essa camisa, representar esse clube. Eu sei que eu tenho muito mais a fazer por esse clube, fazer muito mais jogos e o principal, que é o que eu sonho tanto, é a conquista de títulos. É voltar com o Goiás a disputar torneios internacionais", disse o atleta.

Na última janela de transferências, Tadeu foi alvo de Santos e Internacional, mas o negócios não avançaram.

O clube divulgou a renovação através de um vídeo nas redes sociais com grandes defesas do arqueiro com a camisa esmeraldina.

ELE MANDOU AVISAR QUE FICA! ?? O goleiro Tadeu teve o seu contrato renovado e defenderá o manto esmeraldino até 2028! Vamos juntos, meu paredão! ? pic.twitter.com/uBjBiRySn4 ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) March 18, 2024

Tadeu chegou ao Goiás emprestado pela Ferroviária em 2019 e foi comprado em definitivo no ano seguinte. Pelo clube goiano, disputou 267 jogos e saiu de campo sem sofrer gols 94 vezes.

Em 2023, ajudou a equipe na conquista da Copa Verde e disputou a Copa Sul-Americana, alcançando as oitavas de final. No entanto, o Goiás acabou rebaixado no Campeonato Brasileiro e vai disputar a segunda divisão.

Tadeu e o Esmeraldino voltam a campo nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília) quando recebem o Vila Nova pela partida de ida das quartas de final da Copa Verde.