'Superman', 'Wicked 2' e mais: as novidades da Universal e Warner no cinema

Nesta sexta-feira (31), a Universal Pictures e a Warner Bros. Pictures anunciaram as novidades que chegarão aos cinemas em 2025. Tem títulos para todos os gostos, de super-heróis até terror, passando pela comédia romântica. Confira os destaques:

'Bridget Jones: Louca pelo Garoto'

O ano começa com novidades para as românticas: nove anos depois de "O Bebê de Bridget Jones", a personagem retorna em um novo filme — com novas desventuras amorosas! O filme chega aos cinemas no dia 13 de fevereiro.

'Acompanhante Perfeita'

Este filme tem cara de romance, mas nem tudo é o que parece: Iris (Sophie Thatcher) acredita estar vivendo um amor de cinema com Josh (Jack Quaid), mas tudo muda quando ela descobre que é um robô. A mistura de terror e comédia estreia no dia 6 de fevereiro.

'Mickey 17'

Um dos títulos mais aguardados do ano, a colaboração do diretor Bong Joon-ho ("Parasita") com Robert Pattinson conta a história de um homem que se candidata para ser descartável: seu trabalho é morrer e ter novas versões de si mesmo criadas constantemente. Estreia no dia 6 de março,

'Código Preto'

Michael Fassbender e Cate Blanchett interpretam um casal de espiões que precisam enfrentar um dilema: o que acontece quando um dos dois se torna o alvo da missão do outro? O filme chega aos cinemas no dia 13 de março.

'Pecadores'

Michael B. Jordan em dobro, com música e vampiros: o ator interpreta gêmeos que retornam à sua cidade natal em busca de um recomeço, mas descobrem que algo maligno tomou o local. O filme chega aos cinemas no dia 17 de abril.

'Premonição 6: Laços de Sangue'

Após 14 anos de espera, os fãs da saga finalmente terão um sexto filme. O roteiro da nova história foi escrito por Lori Evans Taylor ("O Nascimento do Mal") e Guy Busick ("Pânico 5" e "Pânico 6"). Estreia no dia 15 de maio.

'Como Treinar o Seu Dragão'

O tão aguardado live action de uma das animações mais queridas pelos fãs chega aos cinemas no dia 12 de junho. A nova produção tem o mesmo diretor e os mesmos dubladores da saga original — ou seja, a história está em boas mãos!

'F1'

Ainda sem título em português, o filme terá Brad Pitt e Damson Idris vivendo a rotina de pilotos de uma equipe fictícia de Fórmula 1. Estreia no dia 26 de junho.

'Superman'

A versão de James Gunn de um dos heróis mais famosos dos quadrinhos só estreia em 10 de julho, mas já causou muita emoção. O novo filme promete ser fiel aos quadrinhos, desde a história até as cores do teaser.

'Invocação do Mal 4'

Também sem nome em português, mas chamado "Last Rites" ("últimos rituais") em inglês, o último filme da saga chega aos cinemas no dia 4 de setembro. Os detetives paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine (Vera Farmiga) vão enfrentar uma ameaça paranormal em seu último caso.

'Wicked 2'

Em inglês, a parte 2 do musical se chama "For Good" — nome de uma das músicas no segundo ato da peça. Em português, a continuação ainda não tem nome, mas já tem data de estreia: 20 de novembro.