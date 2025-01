'Se eu der um beijinho, é meu marido', diz Giovanna sobre romance no BBB 25

No BBB 25 (Globo), Vitória Strada repassou a conversa que teve sobre relacionamentos com Maike para Giovanna. A veterinária abriu o jogo sobre uma possível "ficada" com o rapaz.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo com Vitória, Maike afirmou ter medo de formar casal e estragar seu jogo com Gabriel. "Se você fica com alguém aqui, meio que casa. Eu não sei se quero isso", disse.

Após repassar as informações para Giovanna, que flerta com Maike, a atriz declarou: "Óbvio que eu não deixaria de te contar. Mas tentei ser franca. O que eu falei é o que acho bom para os dois".

Entrando na conversa, Mateus opinou que é difícil ficar com alguém dentro do BBB: "Nesse lugar de dar uns beijinhos, funcionaria em qualquer ocasião... Só que aqui a gente se vê todos os dias, né?"

Por sua vez, Giovanna declarou: "Gente, eu sou carinhosa e grudenta. Se eu der um beijinho, é meu marido. Eu vou querer ficar grudada."

Gracyanne, irmã de Giovanna, fez um pedido: "Então não beija ninguém."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas