Caetano Veloso mostra treinos antes de retomar turnê com Maria Bethânia

Caetano Veloso, 82, compartilhou a sua rotina de treinos em uma academia no Rio Vermelho, em Salvador.

O que aconteceu

O cantor mostrou como está se preparando para a segunda parte da turnê ao lado da irmã, Maria Bethânia, 78. "Descansandinho, mas nem tanto! A preparação para voltar aos shows, começando no dia 08/02, continua!", disse ele na quinta-feira (23).

Nos comentários, amigos e fãs elogiaram a determinação de Caetano Veloso. "Exemplar", disse a atriz Leticia Sabatella. "Muso", escreveu Lucio Mauro Filho. "Bora", disse a esposa Paula Lavigne. "Vou mostrar pro meu pai outra vez pra vê se ele se anima", comentou uma fã.

Os últimos shows de encerramento da turnê começam no dia 8 de fevereiro, em Salvador, na Arena Fonte Nova. Após a capital baiana, as apresentações seguem para o Rio, no dia 15 de março e encerram em Porto Alegre, no dia 22 de março, na Arena do Grêmio.