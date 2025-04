Dantinhas: Vilma vai precisar de assessoria para filtrar falas polêmicas

Vilma foi eliminada do BBB 25 com 58,91% dos votos. Durante as entrevistas após deixar o confinamento, ela demonstrou não se arrepender de falas polêmicas durante o reality, especialmente sobre Aline. Este foi um dos temas do Central Splash.

Ao comentar o comportamento da ex-sister, Dantinhas destacou a declaração de Vilma sobre Aline. Durante o jogo, ela disse que a baiana era um relacionamento de apenas "um ou dois dias" para seu filho, Diogo.

Tem gente que acha que isso é personalidade, tem gente que elogia. (...) Mas são umas falas muito chatas. São falas que, hoje em dia, não são bacanas de falar. Ela também é uma mulher.

Dantinhas

Dantinhas acredita que Vilma vai precisar de ajuda profissional para fazer um gerenciamento de crise, justamente para evitar que ela repita as falas polêmicas em sua fase pós-BBB.

Ela não é maleável. (...) Eu acho que ela não está querendo ver a realidade, acho que ela está tentando se enganar um pouco.

Dantinhas

