Ana Hickmann se pronuncia após salários penhorados pela Justiça por dívida

Ana Hickmann se pronunciou, por meio de sua defesa, sobre a penhora de seus salários pela Justiça de São Paulo devido a dívida de quase R$ 1 milhão. Salários penhorados foram repercutidos hoje pelo colunista Rogério Gentile, do UOL.

O que aconteceu

A defesa da apresentadora afirmou que o processo judicial está em andamento e sendo contestado: "Não há decisão final, além de ter sido determinada a realização de uma perícia sobre as assinaturas eletrônicas que constam no contrato do Banco Original", informaram em comunicado enviado para Splash.

Os advogados de Ana Hickmann questionam dois pontos: a data da emissão do contrato por ser à assinatura eletrônica e o documento não fter assinado por Ana Hickmann.

A defesa ainda afirma que a assinatura eletrônica do Banco Original não obedece o padrão homologado pelo ICP Brasil. O órgão é responsável por viabilizar a emissão de certificados digitais para identificação virtual do cidadão. Por não seguir o padrão do ICP, a defesa diz que levanta "dúvidas sobre a validade" da assinatura eletrônica.

A equipe jurídica da apresentadora também lembra que o ex-marido era quem mexia com o financeiro: "Alexandre Correa, lamentavelmente, era responsável pelas finanças da empresa e da conta pessoal de Ana, na época".

A defesa afirma que o DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais), da Polícia Civil, analisa o contrato. O DEIC já confirmou, segundo os advogados de Ana Hickmann, a falsificação de pelo menos outras 11 assinaturas em contratos particulares, além da existência de dois laudos judiciais atestando a falsificação das assinaturas da apresentadora.

A Justiça determinou a realização de uma perícia para aferir a veracidade da assinatura. Alexandre Bello Correa, ex-marido da apresentadora, negou as acusações de fraude feitas pela ex-mulher. Disse que são uma "fake news". "Nenhum desvio ou crime até hoje foi comprovado", afirmou, ressaltando morar atualmente em uma quitinete de 34 metros quadrados, diz reportagem do colunista Rogério Gentile.

Ele declarou que, "enquanto se desdobrava na tentativa de manter a gestão saudável" das contas das empresas do então casal, Ana Hickmann "se esbaldava em gastos supérfluos".