Preta Gil grava vídeo após ser internada e agradece amigos: 'Plantão'

Preta Gil, 50, gravou um vídeo após ser internada hoje.

O que aconteceu

A cantora surgiu nas redes sociais para agradecer pelo apoio dos amigos que têm a acompanhado. "Dois anos que eles cuidam de mim e não cansam. Obrigada, meus amores", escreveu ela.

Preta gravou a troca de acompanhantes no hospital e mostrou sua gratidão pela ajuda de Gominho, Malu Barbosa, Soraya Rocha e Ju de Paula. "Ela está passando o bastão do plantão", brincou a artista no vídeo, ao mostrar uma conversa entre os amigos.

Preta Gil foi internada hoje, no Rio de Janeiro, para passar por exames e ser medicada. A assessoria da cantora confirmou a Splash que a medicação em questão só pode ser administrada em ambiente hospitalar.

A cantora deve ter alta ainda nesta semana. Ela passa por um tratamento oncológico após ter sido diagnosticada com câncer colorretal.