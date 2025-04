BBB 25: Vilma rejeita Aline e elege Eva como nora em brincadeira

Últimas eliminadas do BBB 25 (Globo), Eva e Vilma participaram do Bombástico exibido na edição de hoje.

O que aconteceu

As duas participaram de uma brincadeira onde levantavam placas de "sim" ou "não". Vilma foi questionada mais uma vez sobre a relação de Aline e Diogo.

Dona Graça a questionou. "Dona Vilma, a senhora disse que a Aline não era mulher pro seu filho. E a Eva, é?"

Vilma sorriu e levantou a placa de "sim". Eva também riu.

Dona Graça comentou. "Que sogra maléfica, dona Vilma."

