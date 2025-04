Jão diz que falou antes da hora sobre pausa: 'Não tem nada de profundo'

Jão afirmou que anúncio de pausa na carreira após show no Lollapalooza Brasil foi "um pouco antes da hora". Cantor comentou sobre o assunto em rede social ao compartilhar fotos cortando o cabelo. Pausa foi anunciada no Fantástico, da Globo, em janeiro.

O que aconteceu

Artista começou mensagem para os fãs comentando última apresentação, no primeiro dia de Lollapalooza Brasil, na última sexta-feira (28): "Pronto! Entreguei o último show desse disco, ele foi lindo, e como disse, agora vou ali tirar um tempo. Falei sobre isso um pouco antes da hora e achei engraçado o rumo que as minhas palavras tomaram".

Jão ressaltou que pausa é necessária e tranquilizou a fã-base: "Não tem nada muito profundo acontecendo, além de eu simplesmente sentir que já disse o que tinha pra dizer por agora. E eu sempre achei meio cafona a pessoa que segue na mesa, falando sem parar, mesmo quando não tem mais o que dizer".

O cantor também disse que não estava cansado ou triste: "Pelo contrário. Estou com os olhos brilhantes, cheio de vontade de criar algo de valor, mas essa onipresença obrigatória dos artistas no nosso país me dá um pouco de ansiedade. E acho que posso me dar o direito de viver um pouco longe disso para criar coisas que são verdadeiras. É onde sinto que sou melhor".

Jão cita que, apesar de ter lançado quatro álbuns e feito a turnê dos sonhos, algumas áreas de sua vida ficaram de lado devido a sua "obsessão com a música": "Eu não vivi o luto das minhas avós, tratei meu corpo muito mal e vi meu relacionamento acontecer e desacontecer muitas vezes porque eu estava muito obcecado em me tornar alguém".