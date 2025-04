Renata desabafa com Maike e critica gêmeos no BBB 25: 'De saco cheio'

Renata e Maike conversaram na noite de hoje do BBB 25 (Globo) e a sister confessou estar chateada com os gêmeos.

O que aconteceu

A sister desabafou com o aliado. "Tô chateada. Essas coisas que João Pedro fala ficam impregnadas. Ele dizendo naquela hora que eu ia botar ele no Paredão por dinheiro. Tem hora que enche minha paciência, não quero nem chegar perto."

A bailarina criticou as piadas que ele e o irmão fazem. "Tudo eu tenho que entender. Ah, que eles tão brincando. Eles não pensam nas coisas que vão falar, p*rra!"

Eu fico de saco cheio. Renata

Ela questionou a aliança com a dupla. "Não sei que aliado é esse. Ele fala mal de mim, fala mal da Eva e tenho que deixar pra lá."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas