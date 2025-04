Quanto custa a diária no Copacabana Palace, hotel retratado em 'Vale Tudo'?

Maria de Fátima, personagem de Bella Campos, decidiu se hospedar no Copacabana Palace, luxuoso hotel do Rio de Janeiro, para fingir que é rica para César, papel de Cauã Reymond. Mas quanto custa uma diária nesse clássico da hotelaria brasileira?

Valor para se hospedar no 'Copa'

Hotel oferece quartos com várias configurações. Há opções com vista para a cidade, vista parcial para o mar e vista total para o mar, além das acomodações na cobertura.

Uma diária no quarto mais "básico", com vista para a cidade, custa em torno de R$ 4.471 já com impostos. De acordo com o portal do hotel, o quarto nesse valor acomoda até duas pessoas mais um bebê e pode ter entre 26 e 39m². Com upgrade da acomodação de superior para deluxe, a acomodação ganha mais espaço e fica mais cara: R$ 4.784.

Quarto mais 'simples' do Copacabana Palace Imagem: Reprodução/Site oficial Copacabana Palace

Diárias em apartamento com vista para o mar (parcial ou total) custam entre R$ 5.153 e R$ 9.074. Há opções que permitem somente duas pessoas, outras um casal mais um bebê e no quarto "premium" até três pessoas (com até 60 m²), sendo que todos podem oferecer uma cama king-size ou 2 camas de solteiro.

Quarto com vista total para o mar no Copacabana Palace Imagem: Reprodução/Site oficial Copacapana Palace

Quartos na cobertura podem custar entre R$ 20.151 e R$63,157. Tudo vai depender da configuração do apartamento, se tem vista parcial ou total para o mar e se tem quarto duplo. A opção mais cara acomoda até seis pessoas, tem 235 m² e conta com serviço VIP incluído, como lavanderia, café e bar no quarto cortesia e transfer.

Sala de estar em apartamento da cobertura do Copacabana Palace Imagem: Reprodução/Site oficial Copacabana Palace

Café da manhã está incluso na contratação de todos os quartos. No hotel há algumas opções de bares e restaurantes, como o MEE, Ristorante Hotel Cipriani, Pérgula e Pool Bar. Além disso, os hóspedes têm à disposição piscina semiolímpica, spa, academia de ginástica e quadra de tênis.

Os valores citados são relativos a uma diária em dia de semana, de quarta a quinta. Aos finais de semana, de sexta a domingo, as diárias sofrem aumento significativo no valor. Os preços são referentes a abril de 2025, podendo ser alterados pelo Belmond Copacabana Palace sem qualquer aviso prévio.