Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 3 a 12/4

Raquel é acolhida por Aldeíde e Poliana. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) logo abaixo:

Quinta-feira, 3 de abril

Aldeíde e Poliana acolhem Raquel. Solange elogia Afonso para Sardinha. Afonso dá apoio a Heleninha e diz à irmã que ficará no Brasil. Marco Aurélio critica Tiago por se emocionar assistindo a um filme. Consuêlo desconfia da história de Raquel. Rubinho fica chocado ao saber que a filha vendeu o apartamento onde Raquel morava, e tenta fazer a ex-mulher enxergar que Maria de Fátima é mau-caráter. Raquel incentiva Ivan a contar para o pai que perdeu o emprego. Maria de Fátima esnoba César e Franklin ao entrar na festa da Tomorrow. Solange e Afonso se encontram na festa. Consuêlo e Aldeíde observam o clima que surge entre Ivan e Raquel. Maria de Fátima fica sabendo por Marisa que Raquel viajou para o Rio à sua procura.

Sexta-feira, 4 de abril

Maria de Fátima procura o pai e os dois discutem. Marco Aurélio deixa bem claro para sua irmã, Cecília, que Heleninha deve ficar longe de Tiago. Rubinho entrega a Raquel o endereço de Maria de Fátima. César convida Maria de Fátima para ficar na casa de um amigo onde ele e Franklin estão hospedados. Marco Aurélio se nega a receber Heleninha na TCA. Tiago entra em crise quando Marco Aurélio conta que Heleninha deixou a clínica. Solange e Afonso ficam juntos. Ivan conta a Leila, sua ex-mulher, que não conseguiu o emprego. Tiago e Heleninha se encontram. Fátima se mostra simpática a Solange para conseguir uma vaga de modelo em uma campanha. Fátima é surpreendida por Raquel e Ivan.

Sábado, 5 de abril

Maria de Fátima destrata Raquel, e Ivan a ampara. César vai para a festa de uma socialite levando o convite de Maria de Fátima. Heleninha decide ir à mesma festa, incentivada por Tiago. Solange e Afonso ajudam Maria de Fátima a entrar na festa. Maria de Fátima se impressiona com Afonso. César deixa claro a Maria de Fátima que está acompanhado na festa. Marco Aurélio é hostil com Heleninha. Rubinho sugere a Raquel que está na hora de voltar para Foz do Iguaçu. Raquel se recusa a entrar na justiça contra Maria de Fátima, apesar da insistência de Rubinho. Afonso presenteia Solange. Ivan finge que não tem formação para conseguir um emprego de assistente na TCA. Maria de Fátima se espanta quando César faz uma proposta a ela. Maria de Fátima procura Raquel.

Segunda-feira, 7 de abril

Maria de Fátima pede a Raquel que se mantenha afastada de sua vida. Ivan aluga um quarto no apartamento de Rubinho. Maria de Fátima descobre que César fugiu levando seu dinheiro. Ivan questiona o sistema de lançamento das notas da TCA para Luciano. Celina e Eugênio elogiam Helena. Marco Aurélio reclama do jeito de Tiago para Renato. Solange e Sardinha comentam decidem procurar alguém para dividir o aluguel do apartamento. Eunice e Bartolomeu convidam Leila e Bruno para morar com eles. Ivan aconselha Raquel a cuidar mais de si. Bartolomeu aparece de surpresa no trabalho de Ivan. Bernardo expulsa Maria de Fátima e Franklin de seu apartamento. Raquel e Poliana presenciam Maria de Fátima sendo humilhada.

Terça-feira, 8 de abril

Maria de Fátima despreza Raquel. Ivan consegue despistar Bartolomeu. Maria de Fátima se sente humilhada por não ter sido escolhida para a campanha da Tomorrow. Solange consola Maria de Fátima e a convida para morar no seu apartamento. Raquel diz a Ivan que voltará para Foz do Iguaçu. Maria de Fátima se interessa por Afonso ao saber que ele é herdeiro do Grupo Almeida Roitman. Helena comenta com Afonso que ainda não consegue voltar a pintar. Ivan recebe o apoio de toda a família depois de contar a verdade sobre seu emprego. Raquel se revolta diante do pedido de Maria de Fátima para fingir que não é sua mãe.

Quarta-feira, 9 de abril

Raquel diz a Ivan que vai provar a Maria de Fátima que é possível ganhar a vida honestamente. Afonso reclama do trabalho excessivo de Solange. Raquel aceita morar com Aldeíde e Poliana. Solange diz a Maria Fátima que, para vencer na vida, é preciso estudar. Aldeíde se arrisca para atender ao pedido de Ivan. Ivan leva Raquel para jantar na casa de Bartolomeu e Eunice. Incentivada pela conversa que teve com Bartolomeu, Raquel descobre que pode vender sanduíche na praia para ganhar dinheiro. Maria de Fátima segue Olavo e descobre onde César mora. Maria de Fátima confronta o modelo sobre o dinheiro que lhe roubou.

Quinta-feira, 10 de abril

César confirma que roubou Maria de Fátima. Raquel vende sanduíches na praia. Tiago reclama de Marco Aurélio com Helena. Luciano descobre que Ivan conseguiu as planilhas da área financeira da empresa. Maria de Fátima sente inveja de Solange e Afonso. Rubinho conta a Ivan que foi convidado para trabalhar em Nova Iorque. Ivan comenta com a família que pode descobrir um sistema de corrupção dentro da TCA. Raquel convida Daniela e Gilda para vender sanduíche. Maria de Fátima se depara com Raquel vendendo sanduíche para Solange na praia.

Sexta-feira, 11 de abril

Maria Fátima finge não conhecer Raquel. Ivan entrega o relatório para Consuelo fazer chegar a Teixeira. Poliana consola Raquel, que se sente humilhada pela filha. Fátima empresta dinheiro para César e pede para o modelo se afastar dela. Solange convida Maria de Fátima para a festa de Renato. Lucimar diz a Raquel para tomar cuidado com Gilda. Raquel diz a Aldeíde que quer esquecer Maria de Fátima. Raquel se oferece para ajudar Poliana como cozinheira do bar, enquanto Daniela e Gilda vendem seus sanduíches na praia. Luciano repreende Ivan. Marco Aurélio se interessa por Maria de Fátima. Ivan declara seu amor por Raquel. Claudia flagra Marco Aurélio com Maria de Fátima.

Sábado, 12 de abril

Claudia pede explicações a Marco Aurélio. Helena conversa com Celina sobre Marco Aurélio. Solange tem um desentendimento com Afonso. Maria de Fátima diz a Solange que ela não prioriza o namoro. Maria de Fátima procura Rubinho para pedir ao pai que convença Raquel a parar de vender sanduíches. Raquel discute com Maria de Fátima. André convida Tiago para seu aniversário. Afonso se surpreende com Solange. Renato reencontra Rubinho. Maria de Fátima surpreende Sardinha e Solange quando eles comentam sobre ela.