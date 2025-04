Top 10 faz pedido e leva esporro do Big Boss: 'Vão viver o jogo de vocês'

O Top 10 do BBB 25 (Globo) levou um esporro coletivo do Big Boss no início da noite de hoje.

O que aconteceu

Reunidos no jardim, eles se perguntaram se haveria festa ou não. Na sequência, se colocaram em círculo para pedir comida para a produção.

Vitória foi a "porta voz". "Produção, estamos aqui hoje em prol da alimentação de todo mundo. Do mínimo de entretenimento. Nós somos Top 10, a gente merece comer..."

Vinícius completou. "A gente só quer uma cerveja, um refrigerante..."

Maike também adicionou: "A gente só tá com fome."

O Big Boss os repreendeu. "Senhores, vão viver o jogo de vocês."

Delma reclamou com os brothers. "Tá vendo? O que foi que eu falei? Vocês me botam em cada uma..."

Vitória lamentou. "Nossa, essa lapada doeu."

