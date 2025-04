Yasmin Brunet renova bronzeado e exibe físico em praia no Rio de Janeiro

Yasmin Brunet, 36, curtiu um dia de sol no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A modelo foi fotografada de biquíni hoje em Ipanema. Ela optou por tomar sol à beira-mar, beber água de coco e renovar o bronzeado com o conjunto de banho preto.

Pouco depois, os paparazzi flagraram a ex-BBB recolhendo suas coisas e deixando o local. As idas à praia são parte da rotina da modelo, que frequentemente compartilha fotos e momentos curtindo o mar.

Dias atrás, Yasmin exibiu o físico nas redes sociais com outro modelo de fio-dental. Ela escolheu peças de banho na cor azul e complementou o look com óculos de sol, além de um livro para colocar a leitura em dia.

Recentemente, por conta do tratamento de lipedema, Brunet perdeu 15 quilos. A influenciadora contou que eliminou 14 kg de gordura e 1 kg de massa magra enquanto lidava com a doença vascular crônica, caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura e inchaço.

Yasmin Brunet curtia dia de sol em praia no Rio de Janeiro Imagem: JC Pereira/AgNews

Yasmin Brunet em praia no Rio de Janeiro Imagem: JC Pereira/AgNews