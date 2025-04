Brasil escolhe Dan Ioschpe como 'climate champion' da COP30

O presidente Lula escolheu o executivo Dan Ioschpe para ser o "climate champion" da COP30, que será realizada em Belém em novembro.

A função do "climate champion" é trabalhar em nome do presidente da conferência da ONU, que este ano é o embaixador André Corrêa do Lago, para encorajar e negociar esforços voluntários da comunidade empresarial e outros para conter o aquecimento global. Em outros anos, ativistas, funcionários de governos e membros da comunidade de financiamento do desenvolvimento foram escolhidos como "climate champions".

"Espero poder apoiar a presidência da COP30 no avanço da ação climática, incluindo a transição energética, fundamental para o desenvolvimento socioeconômico ao redor do mundo e ainda mais importante para o Brasil, dado o seu potencial para a aceleração desta agenda. Sempre integrando o maior número possível de agentes da sociedade, capturando as diferentes iniciativas e oportunidades", disse Ioschpe.

Ioschpe já liderou o B20, um fórum global de negócios que promove o diálogo entre lideranças corporativas e governamentais no G20 durante a Presidência brasileira do bloco, no ano passado.

"Com a escolha de Dan Ioschpe como Campeão de Alto Nível, a equipe da presidência da COP30 se fortalece de maneira significativa. Assim como demonstrou no G20 durante a presidência brasileira, Ioschpe poderá agora contribuir de forma extraordinária para conjugar as prioridades brasileiras para a COP30 e a ação do setor privado", afirmou Corrêa do Lago.

Ele atualmente preside o conselho de administração da Ioschpe-Maxion, uma fabricante de componentes automotivos baseada em São Paulo, e está no conselho de grandes empresas, como WEG, Marcopolo e Embraer.

*Com informações da Reuters