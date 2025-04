Maike diz para Renata enquanto sister malha: 'Só namorei garota que treina'

Maike e Renata conversaram sobre relacionamentos na tarde de hoje na academia do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A sister malhava, enquanto Maike observava. O nadador, então, contou. "Eu estava pensando aqui...Só namorei menina que treina muito".

Maike contou que sua primeira namorada era atleta e Renata contou. "Não, eu namorei um só, mas foi um namoro bem flash, coisa de meses."

A bailarina continuou. "E, para mim, é muito difícil uma pessoa que não treina por várias aspectos. A dança demanda muito tempo para mim. Em época de espetáculo, eu ensaio sábado, domingo, feriado. Eu tenho uma demanda de tempo muito grande para isso e eu sou 100% entregue, vou e mergulho de cabeço."

Se não for uma pessoa que não entende que o treinamento exige essa demanda de tempo. E eu já tive relacionamento que isso era uma pauta cansativa, de ficar brigando, discutindo por isso. Era insuportável. Renata

