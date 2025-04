Van Damme é acusado por fazer sexo com mulheres traficadas da Romênia

Jean-Claude Van Damme, 64, supostamente está enfrentando acusações por fazer sexo com mulheres traficadas da Romênia.

O que aconteceu

De acordo com a Antena 3, uma afiliada da CNN nos Estados Unidos, o ator recebeu uma queixa da Diretoria Romena de Investigação do Crime Organizado e Terrorismo (DIICOT). Na alegação, eles afirmam que o famoso conscientemente fez sexo com várias mulheres que foram traficadas.

Van Damme teria se encontrado com pessoas que ofereceram que ele fizesse sexo com cinco modelos como um "presente". Essas pessoas também estão sob investigação por crimes de tráfico sexual.

A suposta relação sexual com as mulheres traficadas teria acontecido em Cannes, na França. Por conta disso, o governo francês precisa, supostamente, autorizar os trâmites criminais.