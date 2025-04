Cineasta Nanni Moretti é internado em Roma após 2º infarto em seis meses

O cineasta italiano Nanni Moretti, 71, sofreu seu segundo infarto em seis meses e está internado em condições estáveis em sala de terapia intensiva do Hospital San Camillo, em Roma (Itália). As informações foram publicadas por jornais italianos.

O que aconteceu

Primeiros relatos indicam que Moretti se recupera bem após operar rapidamente. Contudo, ainda não foi divulgado um boletim oficial sobre seu estado de saúde. As informações são dos jornais italianos Corriere della Sera e La Repubblica, e do argentino La Nación.

Nanni chegou às pressas no hospital após passar mal no fim da tarde de hoje. Ele foi operado apenas seis minutos após sua chegada e pela mesma equipe que o atendeu no início de outubro do ano passado.

Em 2024, ele sofreu infarto com características semelhantes ao de hoje: "Sinto muito não estar neste momento com vocês, mas estarei melhor e voltarei muito em breve", falou na ocasião.

Vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim por "A missa acabou" (1985) e da Palma de Ouro em Cannes por "O quarto do filho" (2001), Nanni é um dos diretores italianos de maior projeção internacional.

Ele vinha tendo uma semana repleta de atividades. Hoje, ele era esperado em um festival francês. Já na segunda (31), ele presidiu no Nuovo Sacher, sala de cinema que criou e gerencia em Trastevere, bairro de Roma, a pré-estreia do último filme do cineasta chinês Jia Zhangke " Caught by the Tides", ainda sem nome no Brasil.

Ontem, ele publicou foto ao lado do diretor no evento de pré-estreia promovido em Roma.