Após levar apavoro do marido, Violeta volta atrás em decisão

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Violeta (Isabel Teixeira) leva um apavoro de Osmar (Milhem Cortaz).

O que vai acontecer

Após receber um pedido de ajuda de Cacá (Pri Helena), que teve seu filho roubado pela vilã, Osmar decide colocar a esposa contra a parede. "Eu pensei muito essa noite, Vivinha. E tomei uma decisão. Eu quero que você devolva o filho da Cacá pra ela", exige ele.

Violeta se mostra irredutível, mas a tio de Tati (Bia Santana) é ainda mais duro com a mulher. "Agora sou o chefe do clã dos Castilho de fato e de direito. Digo o que é certo e o que é errado, e é errado você ficar com esse bebê pra você, Vivinha. Você devolve o bebê, ou traz a Cacá pra morar aqui", ordena.

A mãe de Baixinho (Rodrigo García) acata a decisão do marido e chama Cacá para morar novamente na mansão ao lado do bebê. Porém, revoltada com Osmar, Violeta irá se aliar a Marco (Guilherme Weber) para reaver sua fortuna e apunhalar o contraventor pela costas.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.