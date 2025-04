Renata expressa chateação com os gêmeos no BBB: 'Não sei que aliado é esse'

Colaboração para Splash, no Rio

O clima entre Renata e os gêmeos João Pedro e João Gabriel parece estar cada vez mais tenso dentro da casa do BBB 25. Durante uma conversa com Maike, na madrugada desta quinta-feira (03), a sister desabafou sobre as atitudes dos meninos.

O que houve

Renata demonstrou cansaço com o comportamento dos aliados. "Ai, tô chateada."

Ao ser questionada por Maike sobre o motivo, ela explicou que as falas de João Pedro a incomodam e mencionou um comentário que ele fez outro dia.

Essas coisas que o João Pedro fala.. Eu fico impregnada. Falou naquela hora que eu ia botar ele no Paredão por dinheiro, que tu não colocaria e eu colocaria. Ai, véi, sério, tem hora que enche minha paciência e nem quero ficar perto. Aí eu chego perto pra falar um negócio e ele 'já vai comer de novo?' Tudo eu tenho que entender, tudo deles eu tenho que entender. Eles não pensam nas coisas que vão falar. Eu fico de saco cheio!

Renata

Renata relembrou outra situação que a deixou magoada, citando falas feitas por João Pedro durante uma festa. "Já não bastam as coisas que ele me falou no dia da festa, totalmente desnecessário, baseado em bosta nenhuma! Não sei que aliado é esse, porque fala mal de mim, fala mal da Eva... tô cansada de tentar entender. Eles dois tiram umas teorias da cabeça. Ai, sério, preguiça!".

A sister também comentou sobre uma acusação que João Pedro fez anteriormente, quando disse que ela estaria usando os aliados para chegar à final. "Ele pegou, olhou na minha cara e disse que eu tava usando eles pra chegar na final. Como se dependesse de mim e não fosse o público que escolhesse. Eu não esqueci não isso aí! [...] Aí vem hoje me fala esse negócio de novo."

Cansada da situação, Renata afirmou que pretende esclarecer tudo com João Pedro. "É sobre isso que eu falo: tem que ser responsável pelas coisas que fala, mas amanhã eu vou pegar ele!". Maike concordou com a postura da aliada, dizendo que é justo cobrar o gêmeo.

Renata concluiu seu desabafo ressaltando a frustração com a postura de João Pedro.

Eu sou tão de boa, véi. Não quer jogar comigo? Não estou obrigando ninguém a ficar comigo, não. Mas eu fico chateada, entendeu? [...] Olha o tamanho de um grupo desses contra nós! A gente vai ser sempre alvos. Eu faço isso, e a pessoa faz isso comigo?! É por isso naquele dia que eu falei 'será que fiz a coisa certa?

Renata