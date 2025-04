Quem são os filhos de Val Kilmer que seguiram carreira do pai, morto aos 65

Val Kilmer faleceu ontem em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 65 anos, em decorrência de um quadro de pneumonia. O ator deixou dois filhos que, assim como ele, também seguiram a carreira artística em Hollywood.

Saiba quem são os filhos de Val Kilmer

Val é pai de Mercedes, 33, e Jack, 29, todos frutos da relação com Joanne Whalley, que foi sua esposa entre 1988 e 1996.

Primogênita do ator, Mercedes trilhou os passos do pai nas artes cênicas. Ela, no entanto, demorou a estrear como atriz nas telonas: seu primeiro filme foi "Jogando Sujo" (2020). Antes de encarar uma grande produção, ela fez cinco curta-metragens entre 2013 e 2019.

Mercedes atuou ao lado do pai em "Jogando Sujo". O próprio Val revelou que foi ele quem conseguiu escalar a filha para atuar no longa. Em entrevista à revista People, o ator contou que indicou Mercedes, o produtor do filme gostou e eles puderam contracenar juntos.

Jack, apesar de mais novo, tem mais produções no currículo. Ele esteve em filmes como "Palo Alto" (2013), "Verão 2003" (2018) e "Última Transmissão" (2025).

Mercedes e Jack já trabalharam juntos. Os dois foram produtores no documentário "Val" (2021), que retratou a trajetória do pai deles.

Morre Val Kilmer

Família confirmou que a causa da morte do ator foi uma pneumonia, de acordo o jornal New York Times. Em 2014, Kilmer chegou a ser diagnosticado com câncer de garganta e, após tratamento, conseguiu se recuperar.

Val Kilmer nasceu em Los Angeles em 31 de dezembro de 1959. Ele teve uma infância marcada pela morte do irmão afogado em 1977 e pela separação dos pais quando tinha apenas nove anos.

Fez sua estreia no cinema com a paródia "Top Secret!" (1984). Seu papel principal abriu portas para ele em Hollywood e o fez seguir para estrelar, ao lado de Tom Cruise, "Top Gun" (1986) como Tom "Iceman" Kazansky.

Um dos personagens mais desafiadores foi Jim Morrison em "The Doors" (1991). Para conseguir o papel, ele gravou um vídeo de oito minutos mostrando ao diretor Oliver Stone suas habilidades musicais e semelhança com Morrison. A própria voz de Val Kilmer cantando foi usada no filme, além de ele ter quebrado o braço durante as filmagens.

Viveu sob a máscara do homem-morcego da DC. Após "The Doors", teve anos de maior destaque na carreira. Atuou no faroeste "Tombstone" (1993) e nos sucessos comerciais "Heat" (1995) e "Batman Eternamente".