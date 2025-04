Autora de 'Vale Tudo' foi a 1ª namorada do marido de Carolina Dieckmann

Manuela Dias, autora do remake de "Vale Tudo", foi a primeira namorada de Tiago Worcman, marido de Carolina Dieckmann, atriz que interpreta Leila na nova novela das 9 da Globo.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Relação antiga

Autora e atriz se conhecem há muitos anos. As duas estudaram juntos no Centro Educacional Anísio Teixeira (CEAT), no Rio de Janeiro. "Pouca gente sabe, mas somos do Ceat, uma escola aqui do Rio de Janeiro, bastante conhecida de Santa Tereza. Eu lembro da Manu na escola e é a primeira vez que eu trabalho em uma novela que ela está escrevendo. Eu estou cheia de coisas boas para viver, encontros bons, e muito animada", disse Dieckmann em conversa com a imprensa.

Tiago Worcman também estudou no mesmo colégio e namorou Manuela Dias bem antes de iniciar seu relacionamento com Dieckmann. A atriz já revelou que Tiago era seu "crush" na época do colégio. "Me lembro que ele era o menino que eu achava bonito na escola, o meu paquera, mas eu nunca tinha falado com ele. Era só o menino que eu achava bonito", escreveu em uma publicação no Instagram.

Em maio, eles celebram 18 anos de casamento. No ano passado, a atriz se declarou ao lembrar a data do casamento: "17 anos desse dia da primeira imagem: o meu sim, carregando o Zumba na barriga, de mãos dadas com o Davi... Você chorou tanto e eu entendo: deve ter sido bonito mesmo ver tanto amor junto caminhando e na sua direção. Fora aquele dia azul lindo —típico de maio— com flores laranjas enfeitando tudo e um punhado de amigos eleitos a dedo para estar ali."

Em 2023, Frota relembrou o término e elogiou a ex-mulher em entrevista a Splash. "Ela só me fez bem, em todos os sentidos. Ela está bem, feliz, casada [com o diretor Tiago Worcman]. É uma profissional incrível, uma atriz que respeita a profissão, que é querida pelo público, que tem um espaço consolidado pelo talento dela, personalidade, caráter. Nunca se ouviu falar nada da Carolina. Meu filho tem muito orgulho da mãe".