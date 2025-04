Arthur Nory e primo de Maike trocam ironias sobre o BBB 25 nas redes

O ginasta Arthur Nory e Brandonn Almeida, primo de Maike, trocaram ironias no X na última segunda-feira a respeito do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A troca de farpas iniciou quando o ginasta respondeu uma postagem de Brandonn. "O que você aprontou com o Diego? Hein?".

Brandonn respondeu a Arthur. "Ué, você que deveria me explicar. Time Maike até o fim".

O ginasta rebateu o primo de Maike. "O fim pode ser já na próxima semana. Fica Diego e fora Maike".

Brandonn mandou Arthur "chorar no Top 10" e o ginasta citou que os irmãos Hypolito ainda estavam no programa, diferente da dupla de Maike. O nadador retrucou. "As maiores plantas da edição".

Hoje, os dois trocaram carinhos no X. "Gente, eu e o Nory somos melhores amigos! A gente se ama, tá tudo bem."

Gente, eu e o Nory somos melhores amigos! A gente se ama, tá tudo bem! 🤍 @arthurnory pic.twitter.com/H0tJhzZryM -- BrandonnPierry 🐨 (@BrandonnPierry) April 2, 2025

