Casamento com príncipe gay e mais: os finais marcantes de 'Vale Tudo'

A novela "Vale Tudo", exibida em 1988, ganhou um remake que estreou na última segunda-feira na Globo. A primeira versão, que é considerada uma das grandes obras da teledramaturgia brasileira, contou com alguns desfechos que são lembrados até hoje. Splash relembra os mais marcantes.

Maria de Fátima e o príncipe gay

Após ser desmascarada por Afonso (Humberto Carrão), Maria de Fátima (Bella Campos) teve um final cheio de dinheiro, como ela sempre quis. Além disso, ela termina ao lado de César (Cauã Reymond), seu grande parceiro na cama e nas trapaças.

Maria de Fátima se casou com um príncipe italiano no último capítulo. Ele precisava de uma mulher de fachada para esconder sua verdadeira sexualidade. A armação foi planejada pelo próprio César.

Marco Aurélio e a banana para o Brasil

Após roubar a TCA, Marco Aurélio (Alexandre Nero) fugiu do Brasil ao lado de Leila (Carolina Dieckmann) e Bruno (Miguel Moro) em um jatinho. A esposa do vilão também precisou fugir, pois matou Odete Roitman (Débora Bloch).

Ao ir embora, Marco Aurélio faz uma banana para o Brasil com o braço quando o avião passa pelo Cristo Redentor. A trilha sonora da cena é "Brasil", na voz de Gal Costa, a mesma canção da abertura.

Marco Aurélio (Reginaldo Faria) fugiu do Brasil no final de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução

Uma nova Odete Roitman

Após a morte da grande vilã da trama, uma 'nova Odete Roitman' aparece no último capítulo. Após ganhar no jogo do bicho, Lucimar (Ingrid Gaigher) aparece vestida como a irmã de Celina (Malu Galli).

Lucimar surge vestida com roupas caras e com o mesmo cabelo de Odete. Ela está voltando do exterior e falando muito mal do Brasil, assim como a mãe de Heleninha (Paolla Oliveira) fez durante toda a novela.