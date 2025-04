Onde assistir ao documentário de Val Kilmer com seus últimos anos sem voz?

Ator Val Kilmer morreu aos 65 anos nesta semana. Documentário deu detalhes da sua carreira e mostrou ele já praticamente sem voz nos últimos anos de vida.

O que aconteceu

Filme documentário "Val" é uma produção Amazon e está disponível no Prime Video Brasil. O longa, dirigido por Ting Poo e Leo Scott, foi lançado em 2021.

Jack Kilmer, filho do ator, é responsável pela narração do documentário, já que o pai tem fala limitada. No trailer, Val surge já praticamente sem voz após o tratamento de câncer: "Eu tenho tentado enxergar o mundo como um pedaço da vida".

No filme, Val reclama do traje do Batman, que limitava seus movimentos e audição, e também mostra desistência para fazer o papel novamente. Há ainda o questionamento da liberdade de Jim Carrey e Tommy Lee Jones para o desenvolvimento dos vilões Charada e Duas-Caras. Val dá a entender que não retornou ao papel por questões de agenda, mas o diretor Joel Schumacher descreve Val como "psicótico".

A sinopse do Prime Vídeo descreve Val Kilmer como "um dos atores mais inconstantes de Hollywood". O ator documentou sua vida por mais de 40 anos em gravações de filmes caseiros de 16 mm feitos com os irmãos.

Bastidores de momentos vividos enquanto interpretava papéis nos filmes Top Gun e Batman também são mostrados: "Este documentário franco e original revela uma vida vivida em extremos, e um olhar cheio de emoção sobre o que significa ser artista", diz sinopse.

A batalha como o câncer não ficou de fora. Sua vida pessoal, incluindo a morte do irmão Wesley na infância e o casamento de oito anos com a atriz Joanne Whalley também são explorados. Assista trailer: