Justin Bieber 'debocha de noivas' e fãs apontam indireta para Selena Gomez

Justin Bieber, 31, chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar uma publicação que debocha de mulheres que ficaram noivas.

O que aconteceu

Após compartilhar uma série de memes nos Stories do Instagram, o cantor se tornou assunto nas redes sociais. Isso porque, entre uma das publicações, estava um vídeo do personagem Gollum, de "Senhor dos Anéis", olhando maravilhado para um anel. Na legenda estava escrito: "Garotas nas redes sociais quando ficam noivas".

Não demorou muito e alguns fãs começaram a apontar que o vídeo seria uma indireta para Selena Gomez. A cantora anunciou seu noivado com Benny Blanco em dezembro de 2024, um ano depois de assumir publicamente o romance com o produtor musical.

Mesmo que o nome da artista não tenha sido diretamente citado, os fãs mais antigos reagiram de forma imediata. "Nem reza braba é capaz de fazer o Justin e a Selena se superarem incrível né", escreveu uma no X. "Justin sendo aquele ex que pode seguir a vida dele a vontade e até faz questão de mostrar isso mas quando a ex segue a vida dela e está feliz ele surta", comentou outra.

Atualmente, Justin Bieber é casado com Hailey Bieber, com quem tem um filho. Antes disso, o cantor viveu um relacionamento de idas e vindas com Selena Gomez entre 2010 e 2018.