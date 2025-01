Bruno Fagundes torce por beijo de Gigi e Bernardo em 'Volta Por Cima'

Bruno Fagundes, 35, revelou sua torcida para o beijo entre seu personagem Bernardo e Gigi (Rodrigo Fagundes) acontecer em "Volta Por Cima" (Globo).

O que aconteceu

O ator exaltou o desejo de ver o beijo dos dois na novela. "Nossos direitos precisam ser conquistados. Temos que naturalizar os afetos", declarou em entrevista ao Telinha, do Extra.

Ele refletiu sobre a relação dos personagens e sua importância na TV. "É uma relação entre dois homens que se encontram na sensibilidade e na solidão. É uma alegria trazer essa representatividade para o ar. É bonito ver a aceitação do público. Tem um jogo de gato e rato na relação deles. Esses dias, fui ao teatro com o Rodrigo e a Betty Faria. Encontramos um grupo de senhoras torcendo para a gente ficar junto na novela."

Bruno Fagundes também comentou sobre a proximidade com Rodrigo Fagundes. "O que nos uniu foi o nosso sobrenome. A primeira coisa que Rodrigo me falou foi 'somos irmãos'. Acaba que nos tornamos irmãos de alma. A gente está se divertindo muito agora. É ótimo trabalhar com alguém que você ama e confia", indicou.