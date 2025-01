Fãs shipam Painitto com Joselma no BBB 25: 'Taí o prêmio'

Mauro Machado, o Painitto, entrou na casa do BBB 25 (Globo) ao lado de Anitta para o Show de Quarta e alguns fãs torceram para um romance entre ele e Joselma.

O que aconteceu

O pai de Anitta entrou na casa como percussionista do show da filha. A dinâmica do Show de Quarta consiste em trazer para o reality um cantor famoso e um convidado.

No X, o público torceu pelo romance de Mauro com Joselma. "Já shipo Painitto com dona Joselma", escreveu um.

Respondendo a um comentário da cantora no X, outro pediu que ela deixasse o pai no programa. "Anitta, deixa o Painitto na casa pra fazer par com a Joselma."

Outro fã sugeriu que o romance poderia ajudar a sister. "Se eu sou a Joselma, já cato um romance com o Painitto e tá aí o prêmio do BBB 25."

Ja shippo painitto com a dona joselma #bbb25 pic.twitter.com/Ql5ssoksEZ -- Alberto (@whscosta) January 16, 2025

se eu sou a joselma já cato um romance com o painitto e ta ai o prêmio do #BBB25 -- matheus (@matheuzzzao) January 15, 2025

Torcendo muito pro Painitto beijar na boca nessa festa



De preferência, de Dona Joselma https://t.co/Xs4cq13JaH -- Gabe Brandão (@otaldogabe) January 15, 2025