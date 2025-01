Baldoni diz te recebido ameaça de morte após acusação de assédio: 'Inferno'

Justin Baldoni, 40, declarou estar sofrendo ameaças de morte após a acusação de assédio sexual de Blake Lively, 37. O cineasta afirmou que os fãs da atriz tem enviado mensagens indicando saber de seus "segredos sujos.

O que aconteceu

Baldoni, que contracenou com a atriz em "É Assim que Acaba", compartilhou supostas mensagens anônimas direcionadas a ele com à revista In Touch. Ele pontuou que os recados sugerem saber de "segredos sujos" dele e diretores de Hollywood e Casa Branca.

Porque estou vestido de preto. Alguns diretores sabem o que isso significa. Antes de atacar a Blake Lively, saiba disso: não há segredos para aqueles vestido no preto mais escuro que a noite. Não brinque com a Blake Lively. O tempo é nosso? como a noite.

Bryan Freedman, advogado do ator Justin Baldoni

Representante do artista também trouxe ameaças que sugerem a morte de Baldoni. "Há guilhotinas no inferno para você."

Blake Lively prestou queixa de assédio sexual contra Justin Baldoni após as gravações de É Assim que Acaba. Ela também acusa o cineasta de ter feito uma campanha difamatória ao longo das gravações do longa.

"Quando protocolarmos o primeiro processo, vai chocar todos aqueles que foram manipulados a acreditar em uma narrativa comprovadamente falsa. Será embasado por evidências concretas e contará a verdadeira história. Nunca vi, em mais de 30 anos de carreira, um nível tão extremo de comportamento antiético alimentado por manipulação midiática", concluiu o advogado do artista.