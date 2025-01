Globo de Ouro terá máquina de champagne e rosas naturais; veja preparativos

Acontece neste domingo (5), a partir das 22h, o Globo de Ouro.

Ajustes finais

Os preparativos estão a todo vapor no Beverly Hilton Hotel. Fotos mostram técnicos ajustando a iluminação do tapete vermelho, instalando uma máquina automática de champagne Moët e Chandon e fazendo outros ajustes no local da premiação:

Técnicos instalam máquina de champagne Moët e Chandon no Globo de Ouro Imagem: ETIENNE LAURENT/AFP

Técnico de iluminação faz os ajustes finais no tapete vermelho do Globo de Ouro Imagem: ETIENNE LAURENT/AFP

Equipe monta um estúdio de TV no Beverly Hilton, onde será o Globo de Ouro Imagem: ETIENNE LAURENT/AFP

O tapete vermelho foi decorado com rosas naturais. Esse será o cenário em que famosos posarão para fotos na noite deste domingo (5):

Floristas adicionam rosas ao cenário onde famosos posarão para fotos no tapete vermelho do Globo de Ouro Imagem: ETIENNE LAURENT/AFP

Florista coloca rosas no pano de fundo do tapete vermelho do Globo de Ouro Imagem: ETIENNE LAURENT/AFP

Floristas fazem os ajustes finais no pano de fundo do tapete vermelho do Globo de Ouro Imagem: ETIENNE LAURENT/AFP

Onde ver

No Brasil, o Globo de Ouro será transmitido pela TNT e pela plataforma de streaming Max. Na TNT, o evento terá tradução simultânea em português e análises da especialista Aline Diniz. A Max oferecerá também o áudio original, em inglês.

"Ainda estou aqui" e Fernanda Torres são destaques

Fernanda Torres concorre ao prêmio de melhor atriz em filme de drama pelo papel em "Ainda estou aqui". A brasileira é a favorita para vencer o prêmio, segundo as apostas da Variety, revista americana especializada.

"Ainda estou aqui" também disputa a categoria de melhor filme em língua estrangeira. O filme, dirigido por Walter Salles, concorre com "Tudo que Imaginamos Como Luz", "Emilia Pérez", "The Girl with the Needle", "A Semente do Fruto Sagrado" e "Vermiglio".