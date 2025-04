Andréia Horta posta sobre homens tóxicos e fãs apontam indireta para Cauã

Andréia Horta, 41, compartilhou uma reflexão sobre homens tóxicos serem denunciados por suas atitudes.

O que aconteceu

Em meio a uma série de especulações sobre Cauã Reymond, a atriz publicou nos Stories do Instagram uma reflexão que foi imediatamente apontada pelos fãs como uma indireta ao colega de profissão. "Quando um homem, tóxico, misógino, violento, abusivo, ardiloso, perverso, mau caráter é denunciado, isso precisa ser escutado e medidas serem tomadas", começou.

Andréia ainda abordou como as mulheres costumam se sentir quando não são ouvidas. "Sofrer as consequências disso com as pessoas fingindo que não veem é no mínimo doloroso e revoltante. Isso acontece todos os dias".

A atriz finalizou a publicação com alguns questionamentos. "Por que ainda esses homens seguem impunes fazendo o que fazem? Que tipo de atitude da sociedade segue protegendo o agressor?".

Andréia Horta faz publicação sobre homens tóxicos Imagem: Reprodução/Instagram

Entenda a polêmica de Cauã Reymond

O ator estaria tendo atritos com colegas de elenco. Segundo a revista Veja, ele foi visto discutindo com Bella Campos no estacionamento dos Estúdios Globo. A atriz teria ido tirar satisfação após Cauã reclamar sobre sua atuação para os diretores da novela.

Bella Campos teria feito uma denúncia formal sobre o ator. De acordo com o jornalista Leo Dias, ela fez uma reclamação aos diretores e ao setor de compliance da Globo dizendo que Cauã foi "debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista". Nos bastidores da novela, os dois evitam contato.

Alice Wegmann também teria postado indireta sobre a situação. A atriz publicou nos stories uma foto com Bella Campos, Carolina Dieckmann e Lucas Leto com a seguinte legenda: "A delícia de trabalhar com quem a gente gosta".

Nas redes sociais, Grazi Massafera e Mariana Goldfarb teriam postado indiretas sobre o assunto. As duas já viveram um relacionamento com Cauã e, em determinados momentos, falaram sobre uma relação tóxica e abusiva que viveram, sem mencionar nomes.